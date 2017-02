Resort finansów zmienił interpretację przepisów. Tysiące Warszawiaków zapłaci podatek od umorzonych długów

Sprawa dotyczy tych mieszkańców Warszawy, którym ratusz umorzył niezapłacony czynsz lub mandat za brak biletu komunikacji miejskiej. Obowiązek odprowadzenia podatku „od wzbogacenia się”, to efekt interpretacji przepisów, której dokonało ministerstwo finansów. Radio ZET, opisując sprawę w listopadzie ubiegłego roku, informowało, że „urzędnicy stwierdzili, że dłużnicy zaoszczędzili na wydatku (umorzeniu), więc ich majątek wzrósł”.

Stołeczny ratusz, jak opisuje rozgłośnia, dwukrotnie zwracał się do resortu finansów, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego, z pytaniem o to, jak rozumieć zmianę interpretacji prawnej. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski mówił w rozmowie z Radiem ZET, że „ministerstwo odpowiadało wymijająco”. Dodał, że z analizy prawnej, którą przygotował ratusz, wynika, że PIT-y muszą trafić do 30 tys. mieszkańców, a na dniach rusza wysyłka listów.

Ratusz do wysłanych PIT-ów ma dołączyć kopię pisma z ministerstwa, w której wyjaśnione jest, dlaczego muszą odprowadzić podatek. W całej sprawie jest jedna dobra wiadomość – opodatkowaniu podlegać będą długi, które umorzono w 2016 roku.