Wypadek amerykańskich muzyków pod Radomskiem. 13 osób w szpitalu, koncert w Polsce odwołany

Do tragicznego wypadku drogowego doszło w pobliżu Radomska. Z informacji reporterki radia RMF FM Agnieszki Wyderki wynika, że w wyniku zderzenia ciężarówki z autobusem, którym podróżowali muzycy zespołu The Dillinger Escape Plan, 13 osób trafiło do szpitala. Koncert grupy w Polsce został odwołany.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 12 lutego w godzinach porannych na drodze krajowej numer 1 nieopodal Radomska. Na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową ciężarówka zderzyła się z nadjeżdżającym autobusem, którym podróżowali muzycy znanej grupy heavy metalowej The Dillinger Escape Plan. Jak podaje reporterka radia RMF FM Agnieszka Wyderka, autobusem z muzykami ze Stanów Zjednoczonych kierował mężczyzna pochodzący ze Szwecji. W momencie wypadku busem podróżowało 11 osób. Oprócz muzyków na pokładzie znajdowali się członkowie sztabu technicznego. W sobotę wieczór grupa dała koncert w warszawskiej Stodole. Dzień później zespół miał wystąpić w Krakowie. Ze względu na wypadek, do którego doszło na krajowej jedynce, występ został odwołany. Z informacji udzielonej przez lekarzy wynika, że muzycy odnieśli tylko lekkie obrażenia. W sumie w wyniku zdarzenia rannych zostało 13 osób. Na miejscu pracowało 8 zastępów straży pożarnej. Pomocy udzielali również ratownicy z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitali w Radomsku i Częstochowie. Najcięższe obrażenia odniósł 31-letni kierowca ciężarówki. Mężczyzna ma m.in. złamany obojczyk. Wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się prokuratura oraz policja.