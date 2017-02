Policja wydaje rekordową liczbę pozwoleń na broń

W ubiegłym roku w Polsce posiadacze zezwoleń kupili legalnie ponad 106 tysięcy sztuk broni. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, osoby zainteresowane najczęściej starają się o broń myśliwską. W kategorii tej w 2016 roku statystyki spadły z do 5 tysięcy z 5,1 tysięcy w roku poprzednim. Jeżeli chodzi o broń osobistą, pozwoleń jest niewiele. Wynika to z twardych kryteriów policyjnych, które należy spełnić, aby je otrzymać. 4,8 tysięcy osób starało się o zgodę na używanie broni sportowej. Jest to wzrost rok do roku o 70 procent.

Polska należy do państw, w których liczba osób z pozwoleniem na broń jest niska. Ze statystyki przedstawionej przez portal GunPolicy.org wynika, że w Polsce jest zaledwie 1,49 sztuk broni na 1 tys. mieszkańców, dla porównania w Czechach i na Słowacji ta liczba wynosi 8,3.