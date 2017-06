Gryfino. Policjanci odzyskali dwie XIX-wieczne księgi parafialne

W trakcie prowadzonych na terenie jednej z gryfinskich parafii prac remontowo–budowlanych ukradzione zostały 2 księgi parafialne zawierające dokumenty i pisma urzędowe. Księgi pochodziły z XIX wieku. Ich wartość poza wartością historyczną wyceniono na kwotę 14 tys. 600 zł. – Cenne dokumenty zaginęły w trakcie prac remontowych na terenie kościoła. Gryfińscy kryminalni wytypowali mężczyznę, który mógł wykorzystać zamieszanie podczas robót i wynieść cenne zabytki – powiedziała asp. sztab. Irena Kornicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Po zgłoszeniu kradzieży na Policję sprawą zajęli się gryfińscy kryminalni. Ich ustalenia doprowadziły do wytypowania podejrzewanego o ten czyn mężczyzny. Funkcjonariusze pojechali do miejsca zamieszkania 39–letniego mieszkańca gminy Gryfino. Mężczyzna w trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez niego wydał jedną z ukradzionych ksiąg, a następnie wskazał miejsce przechowywania drugiej z nich. 39–latek usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał. Zgodnie z kodeksem karnym za popełniony czyn może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Odzyskane przez funkcjonariuszy zbiory zostaną przekazane prawowitemu właścicielowi.