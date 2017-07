Kukiz w ostrym wpisie kierowanym do polityków PO. „Dobrego Dnia, maderowcy u Sowy pasione”

Paweł Kukiz stwierdził, że Platforma Obywatelska powinna codziennie modlić się za Jarosława Kaczyńskiego, bo jakby on miał władzę, to „Nowakowi w życiu nie udałoby się uciec na Ukrainę a wielu z Was byłoby już w Sztumie” . „Wyszliście na ulice by bronić układu, zostawić wszystko »po staremu«, zostawić SWOJE sądy, które zagwarantują Wam »niezawisłość«” – ocenia.



Jak pisze dalej, trudno jest wytłumaczyć ludziom biorącym udział w protestach, że choć „mają rację sprzeciwiając się ustawie dającej Ziobrze pozycję niewyobrażalną w państwie demokratycznym” , to jednocześnie protestami „budują Wam (Platformie Obywatelskiej – red.) drogę do powrotu do władzy i opowiadają się za pozostawieniem starych »porządków«” .

Dalej lider Kukiz'15 podkreśla, że wierzy, że w ciągu dwóch miesięcy prezydentowi Andrzejowi Dudzie uda się „poprawić ustawę o sądach” , że to prezydent przejmie kompetencje Ziobry i do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego uda się wprowadzić „czynnik bezpośredniej kontroli obywatelskiej” . „Wierzę, że Pan Prezydent wprowadzi takie poprawki aby w sposób rzeczywisty nad sądami kontrolę sprawowali Obywatele a nie PARTIA polityczna” – podkreśla.