Kaczyński pozwał Wałęsę za wpisy na Facebooku

Z dokumentu, który Lech Wałęsa opublikował na Facebooku wynika, że przeciwko byłemu prezydentowi złożono pozew o ochronę dóbr osobistych. Pełnomocnik prezesa PiS wnosi o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia z przeprosinami. Chodzi o wpisy, które były prezydent zamieszczał w portalu społecznościowym od czerwca do września 2016 r. W pozwie zacytowano dokładnie, co Wałęsa pisał na temat prezesa PiS. „Jarosław Kaczyński podczas lotu samolotu z polską delegacją do Smoleńska, mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych, kierując się brawurą, wydał polecenie, nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej w dniu 10 kwietnia 2010 r”.. Ponadto Wałęsa ma przeprosić m.in. za stwierdzenie, że Kaczyński „nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie”. W oświadczeniu, którego domaga się od byłego prezydenta prezes partii rządzącej znalazło się również stwierdzenie, że były to „bezprawne i nieprawdziwe zarzuty”.

Odpowiedź Wałęsy

Do zarzutów ze strony Kaczyńskiego Wałęsa odniósł się na Facebooku. „Po wyrzuceniu Pana z całą Pana sitwą z Kancelarii Prezydenta i przeszkodzeniu w zamachu rządowi Olszewskiego (opis całej sprawy można znaleźć w książce Gen Wejnera), postanowiliście mnie zniszczyć TW Bolkiem, papierami dobrze przygotowanymi i fałszowanymi przez SB” – napisał.