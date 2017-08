Podliczono, ilu wiceministrów ma rząd PiS. To rekord w Unii Europejskiej

Z liczbą 97 wiceministrów na koncie Polska jest niechlubnym liderem Unii Europejskiej. Co ciekawe, to dla nas już tradycja. Poprzednio rekordzistą był także rząd Prawa i Sprawiedliwości, liczący 95 wiceministrów. Teraz tylko poprawił swój wynik. Wcześniej 91 ministrów miał rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu przewodził Donald Tusk. Tamta ekipa aż do 2013 roku utrzymywał rekord w Unii w tym osobliwym rankingu.

obecnie najwięcej sekretarzy i podsekretarzy stanu jest w kancelarii Premiera (11) i w ministerstwie finansów (8). W ministerstwie rozwoju zatrudnionych jest siedmiu wiceministrów. Oznacza to, że władający tymi resortami „superminister” Mateusz Morawiecki ma pod sobą aż 15 wiceministrów. Jak przypominają dziennikarze "Faktu", obecnie rządząca koalicja szła do wyborów z hasłami ograniczania biurokracji. – To, że ministerstw będzie nieco więcej, nie oznacza, że wzrośnie liczba urzędników – obiecywał przed dwoma laty wicepremier Jarosław Gowin z Polski Razem.