MSZ wezwał w trybie pilnym chargé d’affaires Francji. Chodzi o słowa Macrona nt. Polski

Jak podano, chodzi o wypowiedzi Emmanuela Macrona podczas wizyty w Bułgarii. Prezydent Francji stwierdził m.in., że „Europa jest zbudowana na fundamencie wartości – demokracji i wolności, z którymi Polska jest dziś w konflikcie”. Dodał też, że „Polska w wielu kwestiach sama wypycha się na margines Europy”.

Wiceminister Marek Magierowski podkreślił, że Polska, podobnie jak Francja, jest równoprawnym członkiem UE, posiadającym takie same prawa jak inne państwa członkowskie, z których będzie korzystała dla dobra kraju i swoich obywateli. Zwrócił uwagę, że dla Polski poszanowanie takich wartości jak demokracja, wolność, mają nadrzędne znaczenie.

Jak czytamy dalej, Magierowski zaznaczył, że Polska będzie nadal aktywnie uczestniczyła w kształtowaniu przyszłości UE, zgodnie z zasadami jedności, spójności i solidarności. W tym kontekście rząd RP sprzeciwia się wszelkim działaniom, które mogą prowadzić do podziałów i osłabienia UE. W odniesieniu do kwestii delegowania pracowników wiceminister Marek Magierowski przypomniał stanowisko Polski i państw Europy Środkowo-Wschodniej ws. obrony zasad wspólnego rynku. Polska wspierając wszelkie działania na rzecz pogłębienia rynku wewnętrznego i wzmacniania konkurencyjności całej UE, wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek barier stanowiących przeszkodę dla swobody przepływu osób, usług i kapitału. Wyraził oczekiwanie, że Francja odrzuci język podziałów i rozbijania jedności UE, wyrażając gotowość do współpracy służącej interesom wszystkich państw członkowskich.