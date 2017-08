Szydło: Byliśmy i jesteśmy przykładem dla innych państw Europy

– Droga do wolności to była droga solidarności, droga bardzo wyboista, znaczona często męczeństwem i krwią, ale droga zwycięstwa. Droga, dzięki której możemy dzisiaj powiedzieć, że polskie państwo jest państwem wolnym, suwerennym i demokratycznym. Dzięki takim ludziom, którzy poświęcili swoje życie, poświęcili swoje zdrowie, by walczyć o Polskę, jesteśmy dumnym narodem polskim, który może szczycić się wolnością i państwem, które daje przykład innym państwom europejskim w taki sposób jak ta solidarność ma się wyrażać właśnie w odzyskiwaniu wolności, w jaki ta solidarność powinna nas łączyć – mówiła Beata Szydło w 35. rocznicę zbrodni lubińskiej. 31 sierpnia 1982 r. ZOMO zastrzeliło w Lubinie 3 protestujących na pokojowej manifestacji, zorganizowanej z okazji porozumień sierpniowych.

– Dzięki polskiemu przykładowi państwa Europy środkowo-wschodniej również podjęły to wyzwanie – państwa które były przez reżim komunistyczny gnębione – i za naszym przykładem dołączyły do państw demokratycznych. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy państwem demokratycznym, wolnym i suwerennym. To jest niezbywalna, wielka wartość, o którą cały czas musimy się troszczyć, bo musimy pamiętać, że wolność to solidarność, ale cały czas musimy starać się, aby tej wolności i solidarności nie zabrakło – mówiła.