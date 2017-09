Kaczyński nie odpowiedział na list Dudy. Prezydent czeka od 3 miesięcy

Z informacji portalu Wirtualna Polska wynika, że prezydent Andrzej Duda od prawie trzech miesięcy czeka na odpowiedź na swój list do prezesa PiS, w którym zaprosił go do komitetu obchodów 100-lecia niepodległości.

W listopadzie ubiegłego roku Andrzej Duda przedstawił projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Ważnym elementem projektu jest powołanie Komitetu Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, złożonych z najwyższych organów władzy Rzeczpospolitej Polskiej, a także przedstawicieli partii politycznych i ugrupowań oraz organizacji społecznych. „Ufam, że stulecie odzyskania niepodległości jest rocznicą, którą będziemy obchodzić wszyscy razem, ponad podziałami, niezależnie od przekonań i poglądów, jakie reprezentujemy. Głęboko wierzę, że obchody wzmocnią nas jako wspólnotę, dając okazję do wyrażenia radości i dumy z tego, że jesteśmy Polakami” – podkreślił prezydent. Wirtualna Polska dotarła do listu, który prezydent miał przesłać do liderów wszystkich partii politycznych. W dokumencie podkreślono, że liderzy mają czas do 16 czerwca, aby zadeklarować swoją chęć zasiadania w komitecie. Odmowę wzięcia udziału w Komitecie od razu przesłała prezydentowi Nowoczesna. Zgodę wyraziła Platforma Obywatelska, która oddelegowała od komitetu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Mimo że od tego czasu minęło prawie trzech miesięcy, prezydent nie doczekał się odpowiedzi od prezesa PiS. Zapytana o tę sprawę przez dziennikarzy rzecznik klubu PiS Beata Mazurek powiedziała, że „decyzja wciąż jest przed klubem, a termin został po prostu przeoczony” .

Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński na razie nie komentuje tej sprawy.