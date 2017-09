Jaki pisze o „niemieckiej hatakumbie”. Tyszka: „Profesjonalizm” podejścia PiS do tematu reparacji

„Moi Drodzy, kwestia reparacji wojennych to sprawa oczywista. Skoro Niemcy za zniszczenia wojenne płacą Francji czy Wielkiej Brytanii dlaczego nie Polsce, która poniosła większe straty. Przecież, gdybyśmy te biliony złotych zamiast na odbudowę Polski po niemieckiej hatakumbie – przeznaczyli na rozwój naszego państwa – to Polska była by dziś 2 razy silniejsza ekonomicznie (pisownia oryginalna - red.)” – napisał na swoim Facebooku Patryk Jaki.

Internauci szybko dopatrzyli się, że wiceminister sprawiedliwości i szef komisji weryfikacyjnej popełnił błąd i zamiast użyć słowa „hekatomba”, napisał o „hatakumbie”. Patryk Jaki szybko poprawił swój wpis.