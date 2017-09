Łapiński odpowiada Karczewskiemu na sugestie dotyczące jego zwolnienia

Krzysztof Łapiński podkreślił, że o obsadzie stanowisk w Kancelarii Prezydenta decyduje tylko i wyłącznie prezydent. – Moim zwierzchnikiem jest Andrzej Duda. To głowa państwa zdecydowała się powołać mnie na funkcję ministra i tylko prezydent decyduje o obsadzie stanowisk w Kancelarii Prezydenta – tłumaczył rzecznik.

Prezydent oczekuje zmian w rządzie?

Krzysztof Łapiński pytany we wtorek o doniesienia dziennika „Fakt”, że prezydent Andrzej Duda zażądał od premier Beaty Szydło dymisji szefa MON Antoniego Macierewicza stwierdził, że „jeśli prezydent miałby takie oczekiwania co do zmian w składzie Rady Ministrów, to na pewno by je wyraził prezesowi PiS”. – Nie mam informacji, by takie propozycje formułował. Zgodnie z konstytucją, prezydent dokonuje zmian w rządzie na wniosek prezesa Rady Ministrów – dodał. Przyznał też, że prezydentowi dobrze współpracuje się z rządem.

W środę w TVP Info słowa rzecznika ocenił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Nazwał całą sytuację „wyskokiem pana rzecznika pana prezydenta”. – Świadczy to albo o nieznajomości przepisów, niekompetencji, albo po prostu o złym wychowaniu. Ja gdybym był szefem pana rzecznika zwolniłbym go z pracy. (...) Przecież wie, jakie są uwarunkowania prawne i z kim pan prezydent rozmawiałby, z kim będzie rozmawiał, jeśli będzie chciał na ten temat rozmawiać. (...) Ja osobiście gdybym miał takiego rzecznika to bym zmienił – stwierdził.