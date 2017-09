Nowa polityka bagażowa Ryanaira. Pasażerów czekają duże zmiany

Ryanair poinformował o obniżeniu cen przewozu bagażu oraz zwiększeniu limitu wagi. Tym samym przewoźnik zachęca pasażerów do nadawania bagażu do luku. Z uwagi na rekordowe obłożenie samolotów (97 proc. w sierpniu) oraz ograniczone miejsce w kabinie pasażerskiej,

Ryanair wprowadza także nowe zasady podróżowania z dwoma bagażami podręcznymi. Zmiany to efekt realizacji programu „Always Getting Better” .

Oznacza to, że od 1 listopada limit bagażu zostaje podniesiony z 15 do 20 kilogramów. Opłata za przewóz 20 kilogramów bagażu zostaje obniżona ze 150 do 105 złotych. Ponadto, tylko pasażerowie z pierwszeństwem wejścia na pokład będą mogli podróżować z dwoma bagażami podręcznymi w kabinie. Wszyscy pozostali pasażerowie bez pierwszeństwa wejścia na pokład będą podróżowali z jednym, małym bagażem podręcznym w kabinie, natomiast drugi, większy zostanie odebrany przed wejściem na pokład i bezpłatnie przewieziony w luku bagażowym.

Nowa polityka bagażowa i obniżenie cen przewozu bagażu będą kosztowały Ryanaira ponad 50 mln euro rocznie. – Mamy nadzieję, że niższe opłaty zachęcą klientów do nadawania bagażu do luku, a tym samym zmniejszy się liczba podróżnych z dwoma bagażami podręcznymi. Zmiany mają na celu ograniczenie opóźnień lotów – podkreślił Kenny Jacobs z Ryanaira. Przedstawiciel linii lotniczych podkreślił, że „z uwagi na ograniczone miejsce w kabinie, nie jesteśmy w stanie przewieźć ponad 360 bagaży podręcznych (182 osoby x 2 bagaże) na pokładzie” . – Mamy nadzieję, że w ten sposób znacznie usprawnimy proces wejścia na pokład samolotów oraz ograniczymy opóźnienia lotów – tłumaczył.