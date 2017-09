Tarnów: Przypalali kolegę żelazkiem podczas imprezy. 20-latek ma poważnie poparzoną twarz

Impreza integracyjna w Tarnowie w województwie małopolskim zakończyła się tragicznie dla 20-letniego mężczyzny. Podczas spotkania towarzyskiego między uczestnikami imprezy wywiązała się kłótnia. Imprezowiczom nie wystarczyły jednak argumenty słowne. 25-latek oraz 27-latek trzymając swojego młodszego kolegę za ręce kilkukrotnie uderzyli go rozgrzanym żelazkiem w twarz. Pokrzywdzony doznał rozległych oparzeń twarzy I i II stopnia. Sprawcy zostali zatrzymani i doprowadzeni na komisariat tarnowskiej policji. Podczas składania zeznań obaj mężczyźni przyznali się do pobicia i uszkodzenia ciała swojego młodszego kolegi.

To jednak nie koniec tej sprawy. Sprawa trafiła do prokuratury, która podjęła decyzję o zastosowaniu wobec 25-latka i 27-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. Za pobicie, które mogło prowadzić do śmierci ofiary i uszkodzenie ciała mężczyznom grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O ich losie zadecyduje sąd w Tarnowie.