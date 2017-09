Strzelanina podczas akcji CBŚP. Ranni policjanci

Policjanci Centralnego Biura Śledczego prowadzili akcję na osiedlu Toruńskim przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Inowrocławiu. Funcjonariusze podjęli próbę zatrzymania mężczyzny, tóry w lutym strzelał w Warszawie do policjantów. Świadkowie zdarzenia przekazali, że padło co najmniej kilkanaście strzałów. – Doszło do wymiany ognia. Przestępca strzelał do policjantów, raniąc dwóch z nich. Napastnik również został ranny – przekazała w rozmowie z portalem kontakt24.tvn24.pl kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dwóch rannych funkcjonariuszy trafiło do szpitala. Ranny przestępca czekał na przyjazd karetki w kajdankach.

Miejsce zdarzenia zabezpieczają policyjne radiowozy. Teren został odgrodzony. Czynności prowadzi tak prokurator, komendant wojewódzki policji z Bydgoszczy oraz policyjny Wydział Kontroli.