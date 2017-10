Gwałtowny wzrost cen masła. Resort rolnictwa uspokaja

Resort rolnictwa podkreślił, że od końca września obserwowany jest powolny spadek cen masła, widoczny w notowaniach krajowych i światowych. Z informacji ministerstwa wynika, że w Polsce bieżąca cena masła w blokach (40 tydzień 2017 r.) wyniosła 2 429 zł/100 kg i w relacji tygodniowej była niższa o 2,6 proc., natomiast w miesięcznej cena masła obniżyła się o 0,7 proc. Obserwowany do tej pory na rynkach światowych wzrost cen sprzedaży masła widoczny był również na naszym rynku. Wynikał on z globalnej sytuacji podażowo-popytowej. Ceny masła w Unii Europejskiej rosły nieustannie od marca do września 2017 r. Był to wynik spadku produkcji surowca mlecznego i podaży masła przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na rynkach światowych.

Odnotowywany w Nowej Zelandii i Australii niższy skup mleka związany jest z modernizacją stad. Jednocześnie drugi rok z rzędu utrzymuje się silny popyt na masło na rynku unijnym i amerykańskim, gdzie zauważalny jest trend w kierunku wzrostu spożycia produktów naturalnych, pełnotłuszczowych, a masło cieszy się bardzo dobrą opinią.

„Wzrost cen masła ma też pozytywny aspekt”

