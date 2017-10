Szczątki turysty w Dolinie Roztoki. Policja publikuje zdjęcia

Pod koniec września policja informowała, że szczątki należeć mogą do zaginionego w 2009 roku mężczyzny. Zaznaczano jednak, że jest to wersja wstępna i ostateczną odpowiedź da dopiero wynik badań DNA. Ze względu na opublikowane dziś przez policję zdjęcia rzeczy turysty, można przypuszczać, że wersja przez nich zakładana się nie sprawdziła.

Rzeczy należące do mężczyzny, którego szczątki znaleziono w Dolinie Roztoki

Policja prosi wszystkich, którzy rozpoznają rzeczy i wiedzą, do kogo mogły należeć o kontakt pod numerami: 18 - 20 23 400 lub 404.

Dolina Roztoki to dolina U-kształtna w Tatrach Wysokich, odgałęzienie Doliny Białki, dolne przedłużenie Doliny Pięciu Stawów Polskich umiejscowione wzdłuż dyslokacji (Dolina Pięciu Stawów Polskich znajduje się na skrzyżowaniu kilku stref dyslokacyjnych).

Odnalezienie szczątków mężczyzny

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) podało w komunikacie 7 września, że w związku z informacją o znalezieniu przez naukowców prowadzących badania w Dolinie Roztoki plecaków, w tamten rejon udała się ekipa ratowników. W podanym miejscu odnaleziono dwa zniszczone plecaki a w pobliżu nich rozwleczone rzeczy. Zebrano je do worków foliowych i przewieziono do Zakopanego. Tam wspólnie z policjantami sprawdzono rzeczy. W jednej z koszul natrafiono na ludzką kość. W kolejnym komunikacie TOPR-u czytamy, że ratownicy 8 września wyruszyli ponownie na prośbę policji na poszukiwania w Dolinie Roztoki, gdzie poprzednio znaleziono plecaki. Przeszukując ten rejon, odnaleziono kolejne ludzkie kości. Ponieważ w plecakach odnaleziono butelki po napojach z 2008 roku przyjęto, że w tym okresie mogło dojść do śmierci człowieka.Po zbadaniu szczątek biegły lekarz sądowy poinformował, że znaleziono kość ramieniową, fragmenty mniejszych kości i ludzką czaszkę.