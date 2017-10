Płyta nagrobna przygniotła kobietę na cmentarzu. 85-latka nie żyje

85-latka w sobotę około godziny 10:00 poszła na cmentarz przy ulicy Orłowskiej we Wrocławiu, aby odwiedzić grób swojego męża. Doszło do dramatycznego wypadku. Płyta nagrobna przewróciła się na kobietę i 85-latka poniosła śmierć na miejscu. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do tragedii.

Rzeczniczka komdendy w Inowrocławiu Izabella Drobniecka w rozmowie z portalem tvn24.pl przekazała, że kobieta zginęła na miejscu.

Sprawę bada już prokurator. Służby obecne na miejscu zdarzenia starają się ustalić, co dokładnie się wydarzyło. Policja rozmawia także z osobami, które w przebywały w tym czasie na cmentarzu.