Polscy Sprawiedliwi nie zostaną zapomniani. Rusza projekt „Silent Hero”

Z inicjatywy fundacji „From the Depths” powstaje projekt „Silent Hero” mający na celu rejestrację świadectw polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Są to osoby, które wcześniej nie dzieliły się publicznie swoimi historiami i w wielu wypadkach jest to ostatnia szansa, aby nie zostały one zapomniane. W przeprowadzanie wywiadów zaangażowani są dziennikarze-wolontariusze z wielu polskich redakcji. Nagrania realizuje Agencja Warszawa.

– Stworzyliśmy projekt „Silent Hero”, by mieć pewność, że historie tych nieznanych bohaterów nigdy nie zostaną zapomniane. Dowiadując się, czego dokonali ci wspaniali ludzie, mamy szansę spojrzeć w przeszłość, wyciągnąć lekcję dla siebie i uczynić naszą przyszłość lepszą– powiedział podczas konferencji prasowej 23 października Jonny Daniels, Prezes Fundacji „From the Depths”. – Mnie osobiście najbardziej boli to, że tak wielu ważnych, bohaterskich historii nigdy nie zarejestrowano, nie nagrano, tak wiele z nich zostało zabranych do grobu i już nikt o nich nie usłyszy. Mam nadzieję, że do tego projektu zgłosi się więcej osób i podzieli się swoją historią, by świat uczył się, co znaczy być prawdziwym bohaterem – wyjaśnił Daniels. Na konferencji prasowej obecny był również sir Eric Pickles, reprezentant rządu Wielkiej Brytanii, który wsparł realizację projektu. – Mam zaszczyt wspierać Jonnego Danielsa i projekt „Silent Hero”, który opowiada historie Polskich Sprawiedliwych. Jestem bardzo zadowolony i dumny, że mój rząd zaangażował się w ten ważny projekt, aby rozpowszechniać ich świadectwo – powiedział sir Pickles. Na konferencji przemawiał również Artur Hoffman, prezes TSKŻ oraz dwie Sprawiedliwe Wśród Narodów Świata – Alicja Schnepf oraz Irena Senderska-Rzońca.

Dotychczasowo zarejestrowano rozmowę z Natalią Jakoniuk, którą przeprowadził Bartosz Węglarczyk (Onet.pl). Za wywiad z Ireną Senderską-Rzońca był odpowiedzialny Marcin Dobrowolski (Puls Biznesu), nagrania ze Stanisławem Galasem oraz Wandą Kołomijską przeprowadziła Maria Kądzielską (Wprost), zaś wywiad z Krystyną Kawczyńską-Krysiak przeprowadził Aleksander Wierzejski (TV Republika). Projekt będzie realizowany w całej Polsce, dopóki nagrane nie zostaną wszystkie żyjące osoby, które pomagały Żydom. Filmy z serii „Silent Hero” będą udostępnione na stronie internetowej Fundacji „From the Depths” oraz poprzez profile w mediach społecznościowych, m. in. na stronie facebook.com/silentheropro w angielskiej oraz hebrajskiej wersji językowej. Nagrania będą stanowiły także część ekspozycji Centrum Edukacji o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata, które powstanie w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce na pl. Grzybowskim w Warszawie.

Wagę projektu ilustruje przypadek Natalii Jakoniuk, która zaledwie dwa dni po przeprowadzeniu wywiadu doznała wylewu i straciła zdolność mówienia. Była to zatem naprawdę ostatnia szansa rejestracji jej świadectwa. Opowiadane historie są bardzo emocjonalne, pełne prywatnych szczegółów, przywoływanych imion i scen, w których dosłownie przypadek ratował tych ludzi przed śmiercią czy ujawnieniem. – Ja nie pomagałem Żydom, ja pomagałem ludziom, którzy potrzebowali pomocy, bo byli prześladowani. To była też jedna z form walki z okupantem – mówił w swoim wywiadzie Stanisław Galas.

Nagrywane osoby nierzadko bardzo się wzruszają, wspominając straszne czasy, jak to się stało w przypadku Wandy Kołomijskiej. Jako jedna z dziennikarek zaangażowanych w projekt przyznaję, że zupełnie czym innym jest przeczytać daną historie, a czymś zgoła odmiennym usłyszeć bezpośrednią relację od osoby, która sama ją przeżyła. Ludzie, którzy są bohaterami tych nagrań, mają ogromną potrzebę podzielenia się swoim przeżyciami i wspomnieniami. To wyjątkowe, że projekt „Silent Hero” daje im w końcu taką możliwość.