Karczewski ministrem zdrowia? „Gdyby była taka propozycja, poważnie bym ją rozważył”

– Problemy służby zdrowia są mi znane, oczywiście w dalszym ciągu interesuję się problemami służby zdrowia. Spotykam się z panem ministrem, spotykam się z różnymi środowiskami – pojedynczo, indywidualnie, ale również organizuję spotkania, na których debatujemy, dyskutujemy, zastanawiamy się nad rozwiązaniami, zastanawiamy się nad tym, co zrobić, co przyspieszyć, co zwolnić. Są takie spotkania, które organizuje dosyć cyklicznie u siebie, także nie oddalam się od problemu służby zdrowia – opowiadał marszałek. – Gdyby była taka propozycja, to na pewno bym ją bardzo poważnie rozważył. Choć też muszę powiedzieć, że bardzo dobrze czuję się w roli marszałka Senatu, znam Senat bardzo dobrze – dodał.

Karczewski poinformował, że są „łatwiejsze i trudniejsze ministerstwa”, a Ministerstwo Zdrowia należy do tych „trudniejszych” czy nawet do jednych z „najtrudniejszych”. – Jeśli chodzi o ocenę działalności służby zdrowia i ocenę ministrów, to proszę sobie wyobrazić, że minister Radziwiłł, czyli Ministerstwo Zdrowia, jest najlepiej oceniane spośród wszystkich ministerstw i ministrów – poinformował.

Marszałek Senatu poinformował, że decyzje o zmianach rządzie będzie podejmowała premier Beata Szydło wspólnie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Pan prezes Jarosław Kaczyński jest naszym szefem, szefem największej partii w Polsce, która rządzi w tej chwili. To jest zupełnie naturalne i normalne, że takie decyzje podejmuje się z prezesem partii – zaznaczył.