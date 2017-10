Jest oficjalna opinia ws. śmierci Magdaleny Żuk. Prokuratura ustaliła przyczynę zgonu

Z komunikatu PK dowiadujemy się, że takie są wnioski płynące z opinii biegłych z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, którzy na zlecenie prokuratury badali materiał pobrany w czasie sekcji zwłok zmarłej. „Według biegłych bezpośrednią przyczyną śmierci Magdaleny Ż., do której doszło 30 kwietnia 2017 roku w egipskiej Hurghadzie były obrażenia typowe dla upadku z wysokości. Nie znaleziono śladów, które by dawały podstawy do przypuszczeń, że zmarła padła wcześniej ofiarą przemocy” – podaje Prokuratura Krajowa. Przypomnijmy, że o depresji jako prawdopodobnej przyczynie samobójczej śmierci Polki w Egipcie informował w środę dziennik "Fakt".

Przebieg śledztwa

Pierwszą sekcję zwłok Magdaleny Żuk przeprowadzono na terenie Arabskiej Republiki Egiptu bezpośrednio po jej śmierci. Brali w niej udział polski patomorfolog i prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Druga sekcja odbyła się w Polsce. Pobrano materiał biologiczny do badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych, który przekazano ekspertom z ZMS we Wrocławiu i Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie. Na tej podstawie biegli wydali opinię medyczno-sądową.

W śledztwie przesłuchano także około 170 świadków, w tym: pasażerów samolotu podróżujących wraz z Magdaleną Ż. do Egiptu; turystów zamieszkujących z nią w tym samym hotelu; osoby, które widziały ją na lotnisku przed jej planowanym, przyspieszonym powrotem do Polski 29 kwietnia 2017 roku (do czego ostatecznie nie doszło); przedstawicieli biura podróży oraz inne osoby deklarujące wiedzę o tym zdarzeniu. Przesłuchano także osoby z najbliższego otoczenia Magdaleny Ż., w tym członków jej rodziny i partnera.

Dokonano również oględzin telefonu i laptopów należących do Magdaleny Ż. i innych świadków, w tym jej partnera. Zgromadzono ponadto dowody w postaci dokumentacji medycznej Magdaleny Ż. z leczenia, któremu poddawała się w Polsce.

Pomoc prawna

Z uwagi na potrzebę zebrania wszelkich możliwych dowodów Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zwróciła się również z wnioskami o pomoc prawną do odpowiednich instytucji Arabskiej Republiki Egiptu. Otrzymała od strony egipskiej wykaz przeprowadzonych czynności, w tym raport egipskich służb medycznych, ale oczekuje jeszcze na protokoły z tych czynności.

W tej sprawie Ambasador Polski w Egipcie spotkał się z Wiceministrem do Spraw Konsularnych w egipskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. O przekazanie dokumentacji zwracał się też we wrześniu w liście do Prokuratora Generalnego Egiptu Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.