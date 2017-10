Andrzej Duda: Luteranie trwale wpisali się w historię państwa i narodu polskiego

W piątek na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się sesja jubileuszowa Centralnych Obchodów 500-lecia Reformacji. Gościł na niej Prezydent RP Andrzej Duda. – W rodzinie, wśród bliskich świętuje się z radością i świętuje się razem. Dlatego chciałem być tutaj dzisiaj z państwem i bardzo zależy mi na tym, aby moja obecność była świadectwem wspólnoty, bliskości i braterstwa – zwrócił się prezydent Andrzej Duda do zgromadzonych. Przypomniał, że jubileusz 500-lecia reformacji przypada w przededniu rozpoczęcia obchodów 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Jest to więc dobra okazja – mówił - by przypomnieć wkład ewangelików w odrodzenie wolnej Polski.

– Obywatele Rzeczypospolitej wyznania luterańskiego bronili ojczyzny w roku 1920 i 1939 jak choćby gen. Wiktor Thommee. Polscy luteranie ginęli w Katyniu, Palmirach, walczyli pod Monte Cassino, w Powstaniu Warszawskim, podczas okupacji niemieckiej wielu ewangelików zapłaciło najwyższą cenę za swój patriotyzm, za trwanie przy Polsce – wyliczał Andrzej Duda.

Wśród zasłużonych w historii Polski postaci, wymienił m.in. zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp. Juliusza Burschego, „ojca leksykografii polskiej” Samuela Bogumiła Lindego, sławnych wydawców Gebethnera i Wolffa, malarza Wojciecha Gersona, a także Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja, którzy – jak przypomniał prezydent –„uważani są dzisiaj za twórców współczesnej polszczyzny”. – Chcę to jeszcze raz powtórzyć: bardzo się cieszę, że tu jestem, a przede wszystkim że jesteśmy tu wszyscy razem; my ‒ Polacy, rodacy, współobywatele Rzeczypospolitej – zakończył swoje wystąpienie prezydent Andrzej Duda.

500-lecie Reformacji

W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, która odbywała się pod honorowym patronatem Prezydenta RP, uczestniczyli m.in. reprezentanci Kościołów luterańskich z całego świata z sekretarzem generalnym Światowej Federacji Luterańskiej ks. dr. Martinem Jungem, były premier i eurodeputowany prof. Jerzy Buzek, przedstawiciele innych Kościołów chrześcijańskich, a także prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz i przewodniczący KEP ds. Ekumenizmu bp Krzysztof Nitkiewicz.

Centralne Obchody Jubileuszu 500-lecia Reformacji odbywają się w Warszawie w dniach 26-29 października. Termin ten poprzedza symboliczną dla Kościołów ewangelickich datę 31 października - tego dnia w 1517 r. Marcin Luter ogłosił w Wittenberdze 95 tez, które zapoczątkowały Reformację. W Polsce mieszka ok. 70 tys. luteran.