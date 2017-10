Egzotyczny pająk w bananach w warszawskim sklepie. Złapali go pracownicy

– Znaleźliśmy w pudle z bananami żywego pająka, nie wiemy co to za gatunek. Zamknęliśmy go w plastikowym pojemniku – zgłoszenie o takiej treści, z prośbą o pomoc, wpłynęło do straży miejskiej w poniedziałek przed południem. Jak się okazało, „podróżnik na gapę” z rodziny wałęsakowatych ukrył się wśród bananów przywiezionych z Ameryki Środkowej.

W poniedziałek ok. godz. 11.20 strażnicy miejscy otrzymali polecenie udania się do jednego ze sklepów w Wawrze, gdzie – zgodnie z informacją otrzymaną od osoby zgłaszającej – miał znajdować się znaleziony w owocach duży pająk. Na miejscu pracownicy sklepu przekazali mundurowym plastikowe pudełko z umieszczonym wewnątrz pająkiem.

– Obsługa sklepu poinformowała nas, że pajęczaka znaleźli wśród bananów, które zostały przywiezione z Ameryki Środkowej. Pracownicy sami odłowili pająka i umieścili go w plastikowym pojemniku – relacjonuje przebieg interwencji insp. Maciej Jankowski z Ekopatrolu Straży Miejskiej m. st. Warszawy. Pająk został przewieziony do Ośrodka CITES przy warszawskim ogrodzie zoologicznym i przekazany jego pracownikom. Wstępnie oceniono, że jest to pająk z rodziny wałęsakowatych.