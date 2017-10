Śledztwo ws. zabójstwa Magdaleny Żuk. Prokuratura poinformowała o swojej decyzji

W komunikacie podkreślono, że przeprowadzone dotychczas, jak również w dalszym ciągu wykonywane w toku śledztwa czynności, zmierzają do ustalenia wszelkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla wyjaśnienia przyczyn śmierci Magdaleny Żuk, zarówno co do zdarzeń jakie miały miejsce na terenie Egiptu, jak i co do okoliczności zaistniałych w okresie kilku miesięcy przed jej zgonem w Polsce.

„Na chwilę obecną, Prokuratura nie wyklucza żadnej z wersji śledczych wyjaśniających przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do zgonu pokrzywdzonej. Prowadzone czynności zmierzają do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia” – poinformował rzecznik prasowy prok. Tomasz Człuchowski.

Z komunikatu dowiadujemy się, że śledczy w ostatnim czasie przeprowadzili szereg czynności dowodowych, m.in. uzyskali opinię biegłego z zakresu informatyki na temat danych elektronicznych z telefonu zmarłej. Prokuratorzy uzyskali także wstępne opinie i ekspertyzy z przeprowadzonych badań histopatologicznych, genetycznych i toksykologicznych wraz z interpretacją uzyskanych wyników. Śledczy podkreślają jednak, że konieczne jest ich uzupełnienie, bowiem w obecnej wersji nie odpowiadają one na wszystkie postawione pytania.

„Uzyskano sprawozdanie z sądowo-lekarskich oględzin i sekcji zwłok Magdaleny Ż. przeprowadzonych na terenie Polski. Z opinii wynika między innymi, że bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonej były obrażenia odniesione przez nią w wyniku upadku z dużej wysokości. Nie stwierdzono na jej ciele śladów przemocy, w tym mogących świadczyć o przemocy na tle seksualnym” – informuje prokuratura.

W toku śledztwa przesłuchano kolejnych świadków, m.in. osoby podróżujące razem z Magdaleną Żuk do Egiptu oraz właściciela agencji detektywistycznej, która prezentowała swoje ustalenia dotyczące okoliczności śmierci 27-latki.