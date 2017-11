„Rzeczpospolita”: Niektórzy kombatanci stracą świadczenia

Zgodnie z projektem, dodatek kombatancki mogą stracić wojskowi, którzy w latach 1945-1947 uczestniczyli w walkach z niepodległościowym podziemiem antykomunistycznym lub w ogóle nie brali udziału w żadnych działaniach zbrojnych. Jeżeli jednak walczyli przeciwko UPA lub Werwolfowi, to zachowają świadczenia, nawet jeżeli uczestniczyli również w akcjach przeciwko Polakom. Decyzja o odebraniu uprawnień kombatanckich będzie miała skutek natychmiastowy.

Nowelizacja ustawy o kombatantach ma być dostosowana do przepisów ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. Ma również pojawić się zapis o konieczności posiadania obywatelstwa polskiego wdów po kombatantach, które pobierały świadczenia po śmierci mężów.

Dodatkowo, żołnierze zastępczej służby wojskowej, którzy byli zmuszani do pracy w kopalniach, batalionach budowlanych oraz kamieniołomach, mają uzyskać wyższe świadczenia emerytalne. Wyrównaniu do 209,59 zł ulegnie należne im świadczenie pieniężne. Przyznany im zostanie również dodatek kompensacyjny w wysokości 31,44 zł, otrzymają także dostęp do opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz dostęp do medycznych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.