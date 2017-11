Paweł Rabiej komentuje słowa „Masy”: Nie pracowałem dla niego, to są absurdy

– Pamiętam z tego klubu Pawła Rabieja, wówczas rzecznika Colosseum, który był naszym „załatwiaczem”. Znał się na lataniu do urzędów z pisemkami, żeby nie zamknięto klubu. Trzeba przyznać, że był obrotny, już wtedy jako młody chłopak miał znajomości w urzędach – opowiadał były gangster w rozmowie z „Super Expressem”. – Był za mały, żeby siedzieć w loży przy stole w Colosseum ze mną czy innymi szefami dyskoteki. Kiedy my siedzieliśmy w loży, to Rabiej mógł co najwyżej postać przy barze i czekać na „kiwkę”, żeby dokumenty od nas wziąć. Był takim chłopcem na posyłki – wypowiedział się o polityku „Masa”.

W rozmowie na antenie TVP Info kandydat na prezydenta stolicy stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom. – To fantastyczny absurd. Ja już usłyszałem tak wiele absurdów na swój temat, byłem rzecznikiem WSI, agentem amerykańskim, ponieważ kończyłem stypendium na zaproszenie rządu USA, pracowałem też w „Gazecie bankowej”, to za chwilę się okaże, że jestem człowiekiem SKOK-u – mówi Rabiej.

– Nie pracowałem dla Jarosława Sokołowskiego, pracowałem dla klubu muzycznego Colosseum, który nie miał wówczas nic wspólnego z mafią pruszkowską. Są to wyssane z palca absurdy, których w kampanii politycznej będzie bez wątpienia wiele – tłumaczy polityk.