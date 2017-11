TVP będzie wspierać tegoroczny finał WOŚP? Jurek Owsiak komentuje

Podczas konferencji prasowej Jurek Owsiak mówił o tym, że próbował się dowiedzieć od prezesa TVP Jacka Kurskiego, czy telewizja publiczna będzie wspierać WOŚP, jednak na chwilę obecną nie dostał żadnej odpowiedzi. - Pisałem do kancelarii ministra kultury pytanie, czemu telewizja narodowa nie informuje o naszych akcjach. Minister Gliński jest kulturalnym człowiekiem i na pewno mi odpowie. Ma na to 14 dni ustawowych - dodał. Zapytany o pomoc służb przy finale WOŚP (w ubiegłych latach wojsko czy straż pożarna wspierały akcję), Owsiak powiedział, że w jego zdaniem straż pożarna nie dostanie zgody na pomoc w zbiórce. - Policja będzie z nami, bo musi, ale chciałbym, żeby to była przyjemność. Wojsko - może przejdę dalej - komentował szef WOŚP. Owsiak zaapelował również do tych, którzy nie chcą się włączyć w akcję, aby „nie przeszkadzali i nie zabraniali grać innym” .

Podczas konferencji prasowej poinformowano również, że dzięki środkom z ubiegłorocznej zbiórki 3 147 urządzeń medycznych trafi do 224 placówek medycznych w całej Polsce. o drugie zakupy realizowane dzięki zbiórce 25. Finału WOŚP, podczas której udało się zebrać 105 570 801,49 PLN. Po wcześniejszym, 24. Finale (styczeń 2016 r.), którego celem również była pomoc oddziałom pediatrycznym, praktycznie wszystkie oddziały pediatryczne w Polsce otrzymają wsparcie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja WOŚP planuje zakupić m.in. aparaty USG, łóżka dla dzieci, kardiomonitory, pompy objętościowe, pompy strzykawkowe, pulsoksymetry, holtery ciśnieniowe ABPM, aparaty EKG oraz lokalizatory naczyń krwionośnych.