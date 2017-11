Macierewicz: MON złożył zawiadomienie do prokuratury ws. komisji Millera

Sprawa związana jest z ujawnionymi 13 listopada stenogramami z posiedzeń komisji Millera przez Telewizję Republikę. – Rzeczywiście w dniu dzisiejszym MON złożył zawiadomienie do prokuratury. Materiał, który zamieściła Telewizja Republika zawierał prawdę. Rzeczywiście jest tak, że członkowie komisji Millera, do prokuratury i sądu będzie należeć stwierdzenie którzy, są odpowiedzialni za poświadczenie nie prawdy w przynajmniej czterech kwestiach – poinformował dziś Antoni Macierewicz.

W zapisie rozmów z 13 maja 2011 roku, który udostępniła telewizja, jest wątek obecności w kabinie pilotów dowódcy Sił Powietrznych gen. broni Andrzeja Błasika. „W przypadku wypowiedzi, które przypuszczalnie wygłasza dowódca, to nie jest w ekspertyzie CLK powiedziane, czy to jest na pewno jedna osoba, czy to nie jest np. dalszy ciąg wypowiedzi kogoś z załogi, także jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja” – mówi jeden z członków komisji.

Inny z fragmentów pochodzi z 19 maja 2011 roku i dotyczy sposobu ustalania przez komisję rzekomej obecności gen. broni Andrzeja Błasika w kokpicie samolotu. „Materiały z CLK wskazują na nieustaloną osobę. My wszyscy, my wiemy, albo generalnie w przestrzeni medialnej, wiadomo, kto tam był, na podstawie analiz tych tras licznych, wiadomo, kto tam był. Natomiast ja bym tutaj zaproponował, w historii lotu byśmy napisali — osoba spoza załogi, a w analizie byśmy napisali, że to był, zdaniem Komisji na podstawie zebranych dowodów, był Pan Generał Dowódca Sił Powietrznych. Oczywiście nie nazwiska, żadnych nazwisk itd., ale… Pan Generał. Pasuje to?” – czytamy w stenogramie.

„Ja wiem, ale czemu tu pisać, że osoba spoza załogi, jeżeli tu w opisie, jeżeli napiszemy, że jest to Dowódca Sił Powietrznych, to te klocki bardziej będą pasowały do siebie” – miał powiedzieć dalej jeden z członków komisji.