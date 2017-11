Dziki zarażone ASF znaleziono pod Warszawą. Wirus przekroczył Wisłę

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że 22 listopada otrzymał wyniki badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, które potwierdzają wykrycie materiału genetycznego wirusa ASF w zwłokach czterech dzików, znalezionych w miejscowości Laski na Mazowszu.

Rekomendacje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności

Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) – to niższe zagęszczenie dzików wpływa na ograniczenie rozprzestrzeniania ASF. Redukcja dzików, które są nosicielem choroby, wpłynie na rozrzedzenie populacji, dzięki czemu zmniejszy się możliwość kontaktu zarażonych zwierząt i rozprzestrzeniania ASF także na kolejne kraje Unii Europejskiej. „Utrzymywanie stale niskiej liczebności populacji dzika może doprowadzić do wygaszenia choroby w środowisku naturalnym, co pozwoli ochronić także krajową hodowlę trzody chlewnej” –przekonuje resort rolnictwa.