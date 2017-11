Verhofstadt wyraził uznanie dla Petru. Wymowny wpis polityka na Twitterze

Powodzenia Ryszardzie Petru w twoich wysiłkach na rzecz jednoczenia opozycji przeciwko działaniom Prawa i Sprawiedliwości w sprawie manipulacji przy prawie wyborczym – napisał na swoim profilu na Twitterze szef frakcji liberałów (ALDE) w Parlamencie Europejskim Guy Verhofstadtd.

Nowoczesna należy do Partii Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) od czerwca 2016. Kilka tygodni wcześniej Ryszard Petru napisał list do byłego premiera Belgii, w którym twierdził, że rząd ogranicza prawa człowieka, a Polska z dnia na dzień przestaje być demokratycznym państwem prawa. W maju 2017 roku Verhofstadt był gościem na konwencji Nowoczesnej. Jak wyjaśnił, przyjechał, by „dostarczyć przesłanie nadziei”. – Możliwa jest zmiana kursu w Europie, pokonanie nacjonalistów i populistów – oświadczył Verhofstadt. – To nie znaczy, że ludzie nie są krytyczni wobec Europy. Europa potrzebuje reform – wskazał Verhofstadt, podkreślając, że Austriacy czy Francuzi nie chcieli jednak kolejnych „exitów” (na wzór słowa Brexit – red.). – Tak samo jak Polska nie chce walczyć przeciwko Europie – wykrzyczał polityk.

Warto podkreślić, że poparcie byłego premiera Belgii dla lidera Nowoczesnej pojawiło się na dwa dni przed konwencją partyjną Nowoczesnej, podczas której zostanie wybrany nowy lider ugrupowania. O to stanowisko będą się ubiegać oprócz obecnego lidera Katarzyna Lubnauer i Piotr Misiło.