Koniec sporu na linii Duda-Macierewicz? MON wycofało wnioski o awanse generalskie

„Uprzejmie informujemy, iż w trosce o dobro Sił Zbrojnych RP i harmonijne współdziałanie organów konstytucyjnych w zakresie obronności, Minister Obrony Narodowej postanowił wycofać wnioski o awanse generalskie” – poinformowała rzeczniczka Ministerstwa Obrony Narodowej ppłk Anna Pęzioł-Wójtowicz. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że „MON podjęło to działanie w nadziei na usunięcie czynników, które zgodnie z deklaracjami Urzędu Prezydenckiego stoją na przeszkodzie mianowań generalskich” . „Wyrażamy przy tym przekonanie, iż mianowania generalskie mają kluczowe znaczenie dla zmiany pokoleniowej i dalszych reform wzmacniających Wojsko Polskie” – dodano. Resort poinformował również, że owe wnioski o awanse generalskie zostaną przedstawione w stosownym czasie i okolicznościach.

Spór o nominacje generalskie

Przypomnijmy, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało we wtorek 8 sierpnia, że prezydent Andrzej Duda zdecydował, że 15 sierpnia nie odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich. W komunikacie zaznaczono, że trwające prace oraz brak uzgodnień ws. nowego systemu kierowania i dowodzenia armią nie stwarzają warunków do właściwej oceny przedstawionych kandydatur. Szef MON Antoni Macierewicz podkreślił, że „nie jest osobą, która powinna publicznie komentować tego typu decyzje prezydenta”. – Komunikat bardzo obszernie pokazuje, jaka jest rzeczywiście sytuacja w polskim wojsku i jak bardzo potrzebne są nowe kadry generalskie i oficerskie w Wojsku Polskim. Bez nowych kadr nie nastąpi realna zmiana, która jest niezbędna dla rzeczywistego wzmocnienia armii – wyjaśniał.

Soloch: Ważniejsze od dat są racjonalne decyzje

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił z kolei w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”, że przeszkodą na drodze do porozumienia są nadal nierozstrzygnięte kwestie kadrowe i brak rozwiązań systemowych, o które apeluje Pałac Prezydencki. „Ważniejsze od przywiązywania się do dat są racjonalnie wypracowane decyzje” – mówił. Nadsyłane przez MON kilku zdaniowe wnioski dotyczące awansów nazwał „kuriozalnymi”. Przekonuje, że większa liczba informacji na temat oficerów to nie żaden wymysł. „Chcemy też uniknąć sytuacji, jakie ostatnio miały miejsce w mediach, gdzie żołnierzom wyciągano epizody z przeszłości. Rozmawiamy również o rozwiązaniach organizacyjnych, jak reforma systemu kierowania i dowodzenia” – tłumaczył.

Macierewicz: To niepoważna zabawa

W radiowej Trójce minister Antoni Macierewicz podnosił z kolei, że brak nominacji może mieć znaczenie dla kwestii związanych z bezpieczeństwem. – To jest sytuacja niedobra. (...) One są związane z koniecznością uzupełnienia dowodzenia w jednostkach armii. Dłuższe ich przetrzymywanie grozi bezpieczeństwu armii. Ona potrzebuje nominacji generalskich i źle się stało, że nie było ich wcześniej, ani w sierpniu – mówił. – To niepoważna zabawa – podsumował.

Czytaj także:

„Ubeckie metody Macierewicza”. Na Twitterze prezydenta Dudy pojawił się tajemniczy wpis