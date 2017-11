Policjanci zlikwidowali fabrykę „lewego” spirytusu. Pseudokibic wśród zatrzymanych

Funkcjonariusze na jednej z posesji w pobliżu Grotnik w województwie łódzkim ujawnili linię technologiczną, służącą do odkażania i butelkowania nielegalnego spirytusu. Na gorącym uczynku zatrzymano dwóch mieszkańców Łodzi w wieku 24 i 44 lat, którzy nadzorowali oczyszczanie skażonego spirytusu. Jak ustalili policjanci, młodszy z mężczyzn jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów piłkarskich.

W pomieszczeniu gospodarczym zabezpieczono blisko 1800 litrów nielegalnego spirytusu i kompletną aparaturę służącą do jego odkażania. Ponadto w magazynie znaleziono około 1600 pustych plastikowych butelek różnej pojemności, plastikowe korki, kartony oraz maszynkę do mielenia liści tytoniu. Na miejscu policjanci zabezpieczyli także samochód dostawczy, w którym znajdowało się 1860 litrów spirytusu gotowego do sprzedaży. Łącznie policjanci zabezpieczyli ponad 3700 litrów nielegalnego spirytusu. Stróże prawa zatrzymali też właściciela posesji, 69-letniego mieszkańca powiatu zgierskiego. Zatrzymani odpowiedzą za nielegalny wyrób alkoholu. Za takie przestępstwo grozi kara do 2 lat więzienia oraz wysoka grzywna.