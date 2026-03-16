Szczątki niezidentyfikowanego obiektu w lesie na Lubelszczyźnie

W lesie koło Krzywowierzby – miejscowości, która jest położona w powiecie włodawskim na Lubelszczyźnie, znaleziono kilka niewielkich elementów z rozbitego obiektu powietrznego – ustaliło RMF FM. Z informacji reportera wspomnianej rozgłośni wynika, że w poniedziałek 16 marca w godzinach przedpołudniowych włodawskich policjantów o znalezisku poinformował 70-latek, który prowadził wycinkę drzew na swojej działce leśnej.

Na Lubelszczyźnie zaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu

Z relacji mężczyzny wynikało, że mogły być to szczątki należącego do wojska obiektu powietrznego: drona lub rakiety. „Pozostałości są wbite w drzewo i ziemię, mają po kilkadziesiąt centymetrów, są w szarym kolorze, a na niektórych widać oznaczenia w języku angielskim” – czytamy. Szczątki obiektu zostały znalezione ok. dwa kilometry od zabudowań. Na miejscu pracują policjanci i strażacy. Obecna jest także Żandarmeria Wojskowa.

Protest przed Pałacem Prezydenckim. Szczepkowska o Nawrockim: Nie powinien pełnić tego urzęduCzytaj też:

Uderzenie drona i pożar. Zakłócenia na lotnisku w Dubaju