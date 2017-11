Premier zabrała głos ws. akcji narodowców w Katowicach. „Stanowczo potępiam”

Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani za pośrednictwem Twittera poinformował, że napisze do premier Beaty Szydło w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa posłom do PE. Ma to związek z sobotnią manifestacją narodowców w Katowicach, podczas której na symbolicznych szubienicach powieszono zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej. Do jego słów odniosła się szefowa polskiego rządu.

Przypomnijmy, że w sobotę 25 listopada na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach pojawiło się około 30 przedstawicieli narodowców. Powiesili oni na szubienicach zdjęcia sześciu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji w Parlamencie Europejskim, krytycznej wobec polskich władz. Chodzi o Barbarę Kudrycką, Julię Piterę, Danutę Huebner, Różę Thun, Danutę Jazłowiecką oraz Michała Boniego. Interwencję w związku z tą sprawą zapowiedział szef PE, a sprawa została zgłoszona do prokuratury. – Tego typu akty trzeba potępiać. Tak jak trzeba potępić to, co wydarzyło się Katowicach, tak trzeba potępić wszystkie akty agresji, które chociażby każdego 10 dnia miesiąca mają miejsce na Krakowskim Przedmieściu wobec osób modlących się tam, czy 18 dnia każdego miesiąca, gdy prezes PiS wraz z politykami przyjeżdża na Wawel, by odwiedzić grób ś.p. Lecha Kaczyńskiego – mówiła premier. Beata Szydło wskazała, że stanowczo potępia „akty agresji i nietolerancji”. – Jeżeli pan przewodniczący Tajani przyśle list, otrzyma ode mnie odpowiedź, w której zapewnię, że wszyscy europosłowie są w Polsce bezpieczni – zaznaczyła premier. Jak wskazała, w odpowiedzi do przewodniczącego PE będzie chciała też zwrócić uwagę na problem „szkalowania” Polski i innych krajów w trakcie debat na forum Parlamentu Europejskiego.