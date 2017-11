Kontrowersyjny „happening” narodowców pod lupą policji. Jest też zawiadomienie do prokuratury

W sobotę na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach pojawiło się około 30 przedstawicieli narodowców, m.in. z Ruchu Narodowego Regionu Śląsko-Zagłębiowskiego, Młodzieży Wszechpolskiej i Górnośląskiego Stronnictwa Narodowego. Mimo niezbyt imponującej reprezentacji, jeśli brać pod uwagę liczebność, o narodowcach stało się głośno za sprawą tego, co zrobili. Działacze powiesili bowiem na szubienicach zdjęcia sześciu polityków Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji w Parlamencie Europejskim, krytycznej wobec polskich władz. Chodzi o Barbarę Kudrycką, Julię Piterę, Danutę Huebner, Różę Thun, Danutę Jazłowiecką oraz Michała Boniego.

Jest zawiadomienie do prokuratury

"Performancem" polityków zajmą się służby. Śląska policja wydała komunikat, w którym podkreślono, że przebieg zgromadzenia został zarejestrowany przez policyjny zespół monitorujący. Zabezpieczony został również materiał z monitoringu miejskiego. Mundurowi analizują przebieg manifestacji w związku z propagowanymi przez uczestników treściami oraz formą ich prezentacji. Śledczy analizują również nagrania pod kątem naruszenia prawa przez uczestników manifestacji oraz w celu ustalenia tożsamości jej uczestników.

Ponadto, Jarosław Marciniak z KOD poinformował, że do śląskiej prokuratury trafiło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez organizatorów manifestacji ONR i Młodzieży Wszechpolskiej. W zawiadomieniu podkreślono, że uczestnicy manifestacji dopuścili się gróźb bezprawnych wobec europosłów PO i nawoływali do popełnienia przestępstwa na ich szkodę.