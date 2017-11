Zdjęcia polityków PO na szubienicach. Szef PE napisze do premier Szydło

Szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani za pośrednictwem Twittera poinformował, że napisze do premier Beaty Szydło w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa posłom do PE. Ma to związek z sobotnią manifestacją narodowców w Katowicach, podczas której na symbolicznych szubienicach powieszono zdjęcia europosłów Platformy Obywatelskiej.