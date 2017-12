Radny PiS prowadził na „podwójnym gazie”. Wpadł do rowu

Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyzna wracał z kolacji i na drodze krajowej nr 12 w Kurowie postanowił wyprzedzić inny samochód. Wpadł w poślizg i wpadł do rowu swoim oplem. – Opel wypadł z drogi i wpadł do rowu. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie okazało się, że nie doznał poważniejszych obrażeń – przekazała Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji. Badanie alkomatem wykazało, że radny PiS ma 1,6 promila alkoholu w organizmie.

Jeszcze w piątek 33-latek miał usłyszeć zarzut prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Grozi mu za to kara do dwóch lat więzienia. Jeżeli wyrok będzie prawomocny, utraci też mandat radnego.

W sprawie wydał oświadczenie poseł Krzysztof Szulkowski. „Dotychczas Artur K. znany był ze swojego zaangażowania, operatywności i profesjonalnego wypełniania swoich obowiązków. Tym większe zaskoczenie jego nieodpowiedzialnym zachowaniem. Z tego powodu w trybie natychmiastowym podjąłem decyzję o zakończeniu z nim współpracy w ramach działalności biura poselskiego i zgłoszeniu wniosku o wykluczeniu ze struktur Prawa i Sprawiedliwości” – czytamy.