Stołeczne metro zmieni się nie do poznania. To nie koniec niespodzianek!

Galeria:

Warszawskie Metro przygotowało mikołajkową niespodziankę dla podróżnych

6 grudnia obowiązkowym elementem stroju kierowców komunikacji miejskiej, kierowników pociągów SKM, pracowników Punktów Obsługi Pasażerów oraz kontrolerów biletów będą mikołajowe czapki. Główną atrakcją tegorocznych komunikacyjnych Mikołajek będą Mikołajkowe Linie Specjalne obsługiwane zabytkowymi wagonami tramwajowymi i autobusami elektrycznymi.

Linia M – tramwajowa – kursy od godz. 11 do 19 (odjazdy co 30 minut), na następującej trasie: Pl. Narutowicza – Grójecka – pl. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – al. Solidarności – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – pl. Bankowy – Marszałkowska – Nowowiejska – Filtrowa – pl. Narutowicza.

Linia ML – autobusowa – kursy w godz. 12-20 (odjazdy co 20 minut) na trasie: Konwiktorska – Bonifraterska (powrót: Bonifraterska – Międzyparkowa – Słomińskiego – Zakroczymska – Konwiktorska) – pl. Krasińskich – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Łazienki Królewskie.

Każdy tramwaj Mikołajkowych Linii Specjalnych będzie okolicznościowo udekorowany. Pasażerom przejazd umilał będzie muzyk grający świąteczne melodie. Spotkać można będzie także Mikołaja i Śnieżynki. Pasażerowie dostaną drobne upominki i cukierki. Podobnie będzie w autobusach linii MLW tym roku do zabawy przyłączą się także inni przewoźnicy współpracujący z ZTM: Szybka Kolej Miejska, Metro Warszawskie, Mobilis, Arriva, PKS Grodzisk Mazowiecki, Komunikacja Miejska Łomianki i Europa Express City. Na wybranych liniach przez nich obsługiwanych pasażerowie również będą mogli częstować się świątecznymi słodyczami.

6 grudnia ruszy także pierwszy świąteczny pociąg metra. Skład – specjalnie ozdobiony i oklejony zarówno z zewnątrz, jak i w środku – będzie jeździł według normalnego rozkładu jazdy do 6 stycznia 2018 r. Od godz. 8 do 9 pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego będą częstować słodyczami pasażerów korzystających z Punktów Obsługi Pasażerów na stacji metra Centrum i Wilanowska oraz w węźle komunikacyjnym Młociny.