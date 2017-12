Petru mówi o swojej przyszłości. „Mam dużo pomysłów”

Ryszard Petru powiedział, że o swojej przyszłości poinformuje „za kilka tygodni”. – Mam dużo pomysłów, ale nie będę zdradzał wszystkich. 16 grudnia jest Rada Krajowa Nowoczesnej, która wybierze nowe władze, zarząd. To będzie ważny sygnał czy jest to sposób na szukanie pojednania czy podział w partii. Będę brał pod uwagę wszystkie nowe czynniki które się pojawią przed ostateczną decyzją – wyjaśnił.

Według byłego lidera Nowoczesnej Polacy oczekują Zjednoczonej Opozycji. – Trzaskowski jest i będzie kandydatem zjednoczonej opozycji – zapewnił. Jak stwierdził, z Katarzyną Lubnauer współpracował tak blisko że wzajemnie autoryzowali sobie wywiady. Przyznał także w rozmowie, że Nowoczesna ma długi. – To odpowiedzialność zarządu. Doprowadziłem do tego że rozłożyłem te długi na raty i na bieżąco było to obsługiwane. Teraz to odpowiedzialność nowej przewodniczącej i zarządu – mówił Petru. Dodał, że Lubnauer przejęła odpowiedzialność za aktywa i pasywa partii.