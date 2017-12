Sejm za przekazaniem z budżetu do 1 mld zł dotacji dla NFZ

Za nowelizacją ustawy okołobudżetowej głosowało 422 posłów, przeciw było 3, a jeden wstrzymał się od głosu.

Podczas środowej debaty sprawozdawczyni komisji Maria Zuba z Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyła, że celem nowelizacji jest przeznaczenie zaoszczędzonych środków budżetowych na inne zadania. Wprowadzone w ustawie okołobudżetowej zmiany zakładają przeznaczenie 1 mld złotych dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Środki te przeznaczone mają być na realizację świadczeń gwarantowanych i świadczeń wysokospecjalistycznych.

Do 200 mln złotych minister rozwoju i finansów przekazać będzie mógł na Fundusz Reprywatyzacji. Fundusz natomiast będzie mógł przeznaczyć do 1,4 mld złotych na zakup akcji spółek kapitałowych. Zuba tłumaczyła, że chodzi o "stworzenie nowych możliwości inwestycyjnych" spółek skarbu państwa. Minister infrastruktury i budownictwa będzie mógł przekazać z budżetu do 180 mln złotych na Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Z budżetu będzie też można przekazać do 100 mln złotych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ma ona trafić na pomoc finansową dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych, lasach i budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.

Resztę środków będzie mogło trafić do: Fundacji Dziedzictwa Kulturowego (100 mln złotych) na konserwację Cmentarza Żydowskiego w Warszawie; Agencji Rezerw Materiałowych (150 mln złotych) na zwiększenie rezerw strategicznych; ABW (57 mln złotych) na finansowanie zadań teleinformatycznych); Policji (5 mln złotych) na wypłaty nagród motywacyjnych.