Rzecznik PiS: Siła ciężkości nowego rządu ma zostać postawiona na kwestiach gospodarki i rozwoju

Przypomnijmy, że po godzinie 7 rano Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że z inicjatywy Andrzeja Dudy odbedzie się spotkanie prezydenta z udziałem premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W tym samym czasie w Sejmie odbywa się debata w sprawie wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Wniosek w tej sprawie złożyła Platforma Obywatelska, a głos zabrała sama premier. Na sali posiedzeń jest też Jarosław Kaczyński.

NA ŻYWO: Sejm o wotum nieufności. Pilne spotkanie premier, prezydenta i prezesa PiS

Rzecznik PiS Beata Mazurek pytana o to, czy dziś poznamy nazwisko nowego premiera, odparła, że po spotkaniu Komitetu Politycznego bądź Klubu PiS zostanie wydany komunikat. – Jeśli będzie zmiana, to będzie wynikała ona z tego, że są przed nami nowe zadania, do realizacji których będziemy dobierać kadrę. Są potrzebni ci, którzy będą na pierwszej linii frontu, tak, jak pani premier, ale siła ciężkości nowego rządu ma zostać postawiona na kwestiach gospodarki i rozwoju – podkreśliła rzecznik PiS. – Z pewnością poznamy dzisiaj nazwisko nowego premiera; czy zostanie nim prezes PiS Jarosław Kaczyński – okaże się dopiero koło południa – mówił wcześniej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Do poniedziałku dyskusja na temat rekonstrukcji koncentrowała się głównie wokół dywagacji, czy Jarosław Kaczyński zastąpi Beatę Szydło na stanowisku premiera. W poniedziałek pojawiła się jednak informacja, że prezes PiS bierze pod uwagę możliwość powierzenia tej misji dotychczasowemu wicepremierowi, ministrowi rozwoju i finansów Mateuszowi Morawieckiemu.