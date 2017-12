Zbigniew Ziobro ponownie wybrany na prezesa Solidarnej Polski

Informację o ponownym wyborze Zbigniewa Ziobry na prezesa Solidarnej Polski opublikował na Twitterze rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak.

Z kolei Polska Agencja Prasowa, także za pośrednictwem Twittera podała, że kadencja Ziobry potrwa cztery lata.

Solidarna Polska to partia założona 24 marca 2012 r. Zbigniew Ziobro był jej założycielem. W sobotę 7 października w Warszawie odbyła się konwencja partyjna Solidarnej Polski, poświęcona m.in. zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Podczas konwencji przemawiali politycy partii, ale głos zabrał również Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS powiedział, że zadaniem Zjednoczonej Prawicy jest budowa silnego i sprawnego państwa. – Mamy na tej drodze trudności. Te, co do których można było przewidzieć, że wystąpią i mamy także te niespodziewane – stwierdził. – Musimy być razem i to razem musi oznaczać także to, że się wzajemnie akceptujemy. Może, że się nawet wzajemnie lubimy, bo to też istotne. W tej wspólnej drodze ku naprawie RP, bo rzeczywiście w 2015 roku rozpoczął się nowy czas w historii naszego kraju. I naszym zadaniem jest to, by ten czas trwał i by przyniósł zmianę rzeczywistą, taką do końca. A to jest przedsięwzięcie ogromne, niezwykle trudne. Polskę psuto i niszczono w okresie komunizmu, już nie mówię o okresie okupacji, ale także niestety III RP przyniosła ogromną ilość różnego rodzaju nadużyć, patologii, mechanizmów demoralizujących społeczeństwo, mechanizmów, które trzeba odrzucić – dodał prezes PiS.