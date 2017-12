Przełom w sprawie kamienicy Waltzów? Komisja weryfikacyjna przedstawi nowe dokumenty

Komisja weryfikacyjna dotarła do nieznanych dotąd dokumentów, dotyczących kamienicy, należącej do rodziny prezydent Warszawy, przy ulicy Noakowskiego 16. Natrafiono na protokół z zeznań Romana Kępskiego, wujka Andrzeja Waltza, który nabył prawa do kamienicy od szmalcownika Leona Kalinowskiego – podaje Onet.pl.

Sprawa jest kluczowa, ponieważ dotąd brakowało informacji, że Roman Kępski był świadomy uczestnictwa w nielegalnej transakcji i nie miał prawa wnioskować o zwrot kamienicy. Rodzina Waltzów tłumaczyła również, że nie ma dokumentów, wskazujących na wątpliwości wokół całej sprawy. Odnaleziony protokół może okazać się przełomowy, ponieważ na jego podstawie możliwe jest udowodnienie, że Roman Kępski w złej wierze dążył do zwrotu nieruchomości w 1997 roku. Z dotychczas znanych informacji wynika, że oszust Leon Kalinowski został skazany za fałszerstwo pełnomocnictw do sprzedaży kamienic Noakowskiego 10, 12 i 16 należących przed wojną do rodzin Oppenheimów i Regirerów. Mieszkańcy kamienic, które miały podlegać reprywatyzacji, dotarli do informacji z karty karnej Leona Kalinowskiego, z których miało wynikać, że został skazany po wojnie za oszustwa, na podstawie których chciał sprzedać te kamienice. Brakowało jedynie bezpośrednich dokumentów opisujących, jak kamienice zostały po wojnie przejęte. Komisja weryfikacyjna zamierza przedstawić dokumenty, które mają dowieść, że rodzina prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz nigdy nie nabyła praw do nieruchomości, która została przejęta przez szmalcowników po wojnie. 5 grudnia 2017 roku komisja przesłuchała męża prezydent Warszawy – Andrzeja Waltza. Mówił, że było 12 spadków spadkobierców kamienicy przy Noakowskiego 16 i uznano, że jedyną formą rozliczenia spadku jest sprzedaż kamienicy. Podkreślił, że nie rozmawiał ze swoją żoną, czy decyzja ta jest prawidłowa, czy nie. Zapytany o męża swojej ciotki, Romana Kępskiego, który odkupił kamienicę Noakowskiego 16 w 1945 roku od oszusta, Waltz stwierdził, że „nie odpowiada za to, jakiego męża wybrała sobie jego ciotka”. Rodzina męża Hanny Gronkiewicz-Waltz miała zarobić na reprywatyzacji około pięć milionów złotych.