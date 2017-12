Jaki: Nie dam złego słowa powiedzieć o premier Szydło

Patryk Jaki zaznaczył na wstępie, że „nie jest od tego, żeby oceniać” i „zna swoje miejsce w szeregu”. – Do tej pory nasz rząd, który nie jest pozbawiony wad i też popełniamy błędy, to gdyby spojrzeć spokojnie na liczby: najniższe bezrobocie w historii, wzrosty zatrudnienia, nowe inwestycje, 2/3 miejsc pracy w przemyśle w UE powstaje w Polsce, jak obejmowaliśmy rządy to więźniów pracowało najmniej w Europie, a dziś gonimy światową czołówkę – wymieniał.

Wiceminister sprawiedliwości dodał przy tym, że "rzeczy, których do tej pory nie dało się zrobić, daje się zrobić, dlatego ten rząd, który pracował do tej pory, pracował nieźle". – Zawsze można lepiej, ale miał wyniki lepsze niż jakikolwiek inny rząd. Czy można pracować lepiej? Można i można się bardziej skoncentrować na rzeczach gospodarczych. Dlatego jest podyktowana zmiana – wyjaśniał.

Jak mówił, rząd jest w stanie zrobić więcej zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy „zawsze napędzali polską gospodarkę”. – Wybór premiera Morawieckiego do tego zmierza. Udowodnił, że ma sukcesy i holistyczną wizję państwa. Daje szansę na szybszy rozwój, ale nie dam złego słowa powiedzieć o pani premier Szydło – mówił Patryk Jaki w programie „Minęła 20” TVP Info.

Czytaj także:

Szydło: Od dzisiaj w nowej roli. Liczę na Państwa wsparcie