Cymański o rekonstrukcji: Trudno rozumieć, jaka głęboka myśl w tym jest

Zapytany o to, w czym Mateusz Morawiecki jest lepszy od Beaty Szydło, poseł Solidarnej Polski odparł, że...w niczym. – Jest inny. Inna jakość. Ma te zalety których może ma mniej Beata i odwrotnie. Jest inny wizerunek, styl, osobowość. Ona jest przede wszystkim ciepła, dlatego taki żal. Wizerunek Beaty Szydło, która wypracowała sprawił, że zaskarbiła sobie ogromną sympatię i ciepło. To spowodowało że sprzeciw w naszym elektoracie, również w mojej rodzinie, był bardzo powszechny i totalny. Natomiast Mateusz Morawiecki jest inną osobą. To nie jest ani lepszy ani gorszy premier, tylko ma inne atuty – tłumaczył Tadeusz Cymański.

W opinii parlamentarzysty mocną stroną nowego szefa rządu będzie „większa bezwzględność i zdecydowanie”. – Ja na okrągło nie będę mamił, nie będę kombinował, że inne zadania, inne modele. Uważam, że jego mocną stroną będzie np. to, że będzie bardziej zdecydowany, bezwzględny. Ja myślę, że w naszym rządzie jest kilka bardzo mocnych osobowości. W tym rządzie, który został przejęty po Beacie Szydło. I myślę sobie - Beata mogła mieć niełatwo i miała niełatwo. Bo jednak to jest walka między ministrami - wyjaśnił.

Cymański podkreślił również, że w tym przypadku nie można mówić o rekonstrukcji. – Nie ma tutaj w ogóle żadnej rekonstrukcji. To słowo jest moim zdaniem mylące. Na rekonstrukcję trzeba poczekać. To zamiana premiera i świadoma, trudna, nawet przykra, budząca kontrowersje, co potwierdziłem, bo sam tego do końca nie jestem w stanie zrozumieć i nie będę wmawiał: tak, tak, pięknie, pięknie. Bo trudno to zrozumieć, jaka głęboka myśl w tym jest – mówił Tadeusz Cymański.

Według polityka „nie doszłoby do tych wydarzeń, gdyby nie siła i pozycja Jarosława Kaczyńskiego” – Był potężny opór. To on, Jarosław Kaczyński, przeforsował ten pomysł – dodał parlamentarzysta.

