Szczerski o ustawach dotyczących KRS i SN: Prezydent ogłosi decyzję osobiście

Krzysztof Szczerski zaznaczył, że prezydent oczekuje "nie takiego fazowania rekonstrukcji, tylko pewnej kompleksowej rekonstrukcji". – Teraz premier – jak rozumiem – pracuje wraz z Zjednoczoną Prawicą, swoim zapleczem nad kształtem personalnym. Prezydent daje ten czas premierowi Morawieckiemu ale poza tą zmianą która ma być zmianą funkcjonalną, oczywistą że chodzi o najbliższe osoby w sensie codziennej pracy, to później ci ministrowie działowi powinni być zmienieni w dużej grupie i jednorazowo – tłumaczył.

Odnosząc się do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz Sądzie Najwyższym, Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydent Andrzej Duda swoją decyję w tym temacie ogłosi osobiście. – Nie spodziewałbym się żeby to było za jakiś dłuższy czas. To raczej kwestia dni niż tygodni dlatego że prezydent jest wnioskodawcą tych projektów. To co musi tylko dokonać po rekomendacjach swoich prawników, którzy uczestniczyli w procesie legislacyjnym, to sprawdzić które ustawy wróciły do niego z parlamentu są zgodne z jego intencją jako wnioskodawcy – wyjaśnił.