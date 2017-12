Szef PKW spotkał się z Karczewskim. „Nie należy wszystkiego krytykować”

– Dyskutowaliśmy o kwestiach związanych z osobami niepełnosprawnymi, [...] mówiliśmy o kwestiach związanych ze sposobem głosowania, z nieszczęsnym znakiem „x”, z przepisem wprowadzającym możliwość innego wyrażania głosu niż przewidują dotychczasowe przepisy – powiedział Hermeliński. Szef PKW oznajmił, że poruszone zostały również kwestie wyborów komisarzy oraz szefostwa Krajowego Biura Wyborczego. – Nie można wszystkiego krytykować – skomentował nowelizację Hermeliński.

Debata w sprawie uwag do Kodeksu Wyborczego zostały przedstawione. Marszałek Senatu stwierdził, że będą one rozpatrywane podczas debaty izby wyższej parlamentu w czwartek. – Marszałek Karczewski zgodził się na mój udział w posiedzeniu Senatu i zabranie głosu – oznajmił Hermeliński.

Wcześniej w Radiu Zet, szef PKW zgodził się, że ustawie o ordynacji należałoby się weto prezydenckie. Stwierdził również, że zmiany w prawie wyborczym mogą skutkować chaosem podczas przeprowadzania przyszłych wyborów. Hermeliński zapowiedział przekonywanie senatorów do wprowadzenia poprawek do ustawy. – Jeżeli kilka rzeczy się poprawi, to ta ustawa dawałaby nam gwarancję przeprowadzenia wyborów w terminie, w sposób prawidłowy – ogłosił.

Przypomnijmy, zgodnie z uchwaloną przez Sejm zmianą Kodeksu wyborczego minister spraw wewnętrznych i administracji będzie przedstawiać PKW kandydatów na 100 komisarzy wyborczych oraz trzech kandydatów na Szefa KBW. Jeśli PKW nie powoła ich w określonym czasie, minister będzie mógł sam niezwłocznie powołać zarówno komisarza, jak i nowego Szefa KBW.

