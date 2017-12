Rybacy znaleźli w Bałtyku zdalnie sterowany pojazd wojskowy

Pojazd odnalazła w nocy z 20 na 21 grudnia załoga kutra rybackiego Jas-61, która przetransportowała go następnie do Jastarni. Pojazd ma napis: „Marine Royal Canadienne” (Kanadyjska Królewska Marynarka Wojenna - red.). Opatrzony jest także numerem 292. Pojazd służyć mógł za cel podczas manewrów morskich, na co wskazują ślady od kul.

Royal Canadian Navy to marynarka wojenna Kanady, działająca niezależnie od 1911 roku. RCN nie posiada własnego lotnictwa, jej samoloty patrolowe i śmigłowce należą do Royal Canadian Air Force. Obecny potencjał Royal Canadian Navy dorównuje niemieckiej Deutsche Marine, czy hiszpańskiej Armada Española. Wszystkie jej jednostki wykorzystują napęd konwencjonalny. Nazwy kanadyjskich okrętów marynarki poprzedzane są skrótem HMCS, czyli Her Majesty's Canadian Ship.