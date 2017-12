Chcą, aby KE dała Polsce spokój. Zebrali już niemal 10 tys. podpisów

„Opozycja i rząd w Polsce są zgodne co do konieczności reformy sądownictwa. Rząd podejmuje próby reform. Opozycja je krytykuje. Nie posiada ona jednak większości parlamentarnej, aby reformy zastopować. Cały proces odbywa się w ramach demokratycznych reguł. Opozycja ma możliwość organizacji demonstracji oraz dostęp do środków przekazu, w tym do tak potężnych ośrodków kształtowania europejskiej opinii publicznej jak wydawnictwo Springer” – czytamy.

Inicjatorzy petycji zaznaczyli, że Komisja Europejska uważa, iż poprzez nadinterpretację art. 7, „może ingerować w ten proces używając najsilniejszej broni: odebrania Polsce prawa głosu”. „System sądowniczy wypracowywany jest latami poprzez rozwiązywanie sytuacji konfliktowych z poszanowaniem odrębnych zdań. Komisja poprzez ingerencję i narzucanie swoich rozwiązań blokuje ten konieczny proces służący do wypracowania norm i reguł polskiego niezależnego sądownictwa w ramach prawa unijnego” – podkreślono.

Dalej inicjatorzy zwracają się z prośbą o zastopowanie poczynań Komisji Europejskiej. Zaznaczono, że sprzeciwiają się działaniom KE, które „wychodzą poza jej prerogatywy”. „Wspierając Polskę wspierasz ideę Unii Europejskiej wolnych, suwerennych narodów. Koniec z deficytem demokracji w instytucjach europejskich. Dzisiaj Polacy walczą o zasady demokratyczne i pluralizm, w których liczy się głos wyborców, a parlamenty narodowe nie są wydmuszkami. Wspomóż nas w tej walce” – zaapelowano.