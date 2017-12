To zdjęcie pokazuje, że Donald Tusk uwielbia psa swojej córki

Galeria:

Uroczy pies Kasi Tusk

Pies Kasi Tusk wabi się Portos. Biało-brązowy czworonóg jest ostatnio częstym bohaterem fotografii zamieszczanych przez Kasię Tusk na jej profilu na Instagramie. Wcześniej córka byłego premiera przez 17 lat miała kotkę Pempuszkę. Na zdjęciach widać psiaka, który wskakuje na łóżko Kasi Tusk czy siedzi wraz z nią pod choinką. Zwierzak podbił nie tylko serce córki byłego premiera, ale również i samego Donalda Tuska.

Na jednej z fotografii widać Portosa, który siedzi na kolanach szefa Rady Europejskiej. Kasia opatrzyła ją podpisem: Gdy w bagażniku nie ma miejsca, bo trzeba przewieźć choinkę. A jak wynika ze zdjęć, Portos nie należy on do małych psów. Psy tej rasy (springer spaniel angielski) mogą osiągać wagę nawet do 25 kilogramów.

Fotografie Kasi Tusk oraz Portosa przypadły do gustu obserwatorom na Instagramie. Pod fotografiami można znaleźć wiele pozytywnych komentarzy.